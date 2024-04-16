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Новости спорта 16 апреля

Файзуллаева оценили в Испании, Кучеров установил новый рекорд НХЛ. Главное к вечеру
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил комплимент от испанского издания, «Краснодар» обратился в ЭСК после матча с «Зенитом», а Никите Кучерову покорился очередной рекорд в НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 апреля.

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