Файзуллаева оценили в Испании, Кучеров установил новый рекорд НХЛ. Главное к вечеру
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил комплимент от испанского издания, «Краснодар» обратился в ЭСК после матча с «Зенитом», а Никите Кучерову покорился очередной рекорд в НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 апреля.
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