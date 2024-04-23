Спортивное 24 апреля: много ярких противостояний в разных видах — хоккей, баскетбол, волейбол. Не пропустите главное!

Топ-матчи среды: плей-офф в НБА и НХЛ, футбол, а «Магнитка» готова забрать Кубок Гагарина

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рейнджерс» удвоят преимущество в серии?

Шансов «Вашингтону» изначально давалось немного – большинство экспертов заранее отдали победу в серии «Рейнджерс», которые подтвердили статус фаворита в первом матче. Смогут ли Александр Овечкин и компания устроить сенсацию в Нью-Йорке или же всё пойдёт по ожидаемому сценарию?

🏒 2:30: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

Интрига: кто окажется сильнее во втором матче серии?

Первую встречу «Флорида» забрала с минимальным преимуществом, и вторая обещает быть как минимум не легче. Смогут ли «молнии» во главе с лучшим бомбардиром регулярного сезона Никитой Кучеровым восстановить равновесие или же «пантеры» поедут в Тампу при счёте 2-0?

🏀 2:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз», плей-офф НБА, первый раунд, второй матч

Интрига: Дюрант и компания сделают выводы из ошибок?

В стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» не оставила ни единого шанса «Финикс Санз» – «волки» разгромили соперника со счётом 120:95. В свою очередь, лидер клуба из Миннеаполиса Энтони Эдвардс во время матча высказал пару ласковых в адрес Кевина Дюранта – своего кумира детства. Градус игры был на пределе, и хозяева играючи расправились с «солнечными». Удастся ли гостям забрать хотя бы одну победу на выезде?

🏒 4:30: «Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

Интрига: сколько шайб будет заброшено в матче?

Первая игра получилась сверхрезультативной и стала рекордной для первых матчей серии в XXI веке. Стоит ли ожидать продолжения голевого пиршества или же команды сыграют более осторожно и менее результативно?

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

Интрига: «Нэшвилл» сравняет счёт в серии?

«Хищники» дважды вели по ходу первого матча с «косатками», но оба раза упустили преимущество и проиграли. Получится ли у команды Эндрю Брюнетта отправиться домой при равном счёте или же «Кэнакс» полностью используют преимущество домашней площадки?

Голкипер «Ванкувера» едва не повторил рекорд русского вратаря: Демко едва не повторил рекорд Брызгалова по проценту сейвов за 5 первых матчей плей-офф

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, первый раунд, второй матч

Интрига: гости сделают выводы из ошибок, допущенных в первой игре?

Даже отсутствие Кавая Леонарда в составе «Лос-Анджелес Клипперс» не помогло «Даллас Маверикс» обыграть «парусников» в первом матче плей-офф НБА. Хозяева победили со счётом 109:97, при том что Лука Дончич на пару с Кайри Ирвингом набрали на двоих 64 очка. При этом техасский клуб проиграл одну из четвертей со счётом 22:8, что совершенно несвойственно атакующей банде Джейсона Кидда. Хочется верить, что «Даллас» сделает работу над ошибками и во втором матче проявит себя.

⚽️ 16:00: «Оренбург» — «Динамо» Москва, РПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: экс-клуб Лички испортит ему настроение?

После рестарта сезона «Динамо» выпало из чемпионской гонки. Девять очков от первого места бело-голубые вряд ли отыграют за шесть туров. Важная задача – остаться в топ-3. Есть шанс побороться за серебро, но реалистичнее забрать бронзу. «Оренбург» выдал неплохой отрезок весной и выбрался из зоны стыков. Но отрыв от идущего 13-м «Урала» — всего два очка. Поэтому в предстоящем матче с «Динамо» оренбуржцы выйдут заряженными на победу. Большой плюс – фактор домашнего искусственного поля. Бывший клуб Лички усложнит ему жизнь на финише РПЛ?

⚽️ 18:15: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив», РПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» начнёт победную серию в игре с худшим клубом весны?

«Локомотив» потерял очень много очков весной. Команда Михаила Галактионова одержала всего одну победу в шести матчах и идёт пятой. А если бы москвичи стабильно выигрывали, то боролись бы минимум за серебро! Но теперь «Локо» цепляется за бронзу. Впереди – выезд в Нижний Новгород. «Пари НН» — худшая команда весны: за шесть встреч набрано всего четыре очка. Когда, если не сейчас, набирать очки «Локомотиву»? Пора радовать болельщиков!

🏀 18:30: «Зенит» — «Уралмаш», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: дебютант Единой лиги навяжет борьбу хозяевам во втором матче плей-офф?

Первый матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралмашем» завершился победой сине-бело-голубых со счётом 98:82. Гости отчаянно пытались противостоять подопечным Хавьера Паскуаля, но хозяева были попросту сильнее. При этом точно нельзя сказать, что «Уралмаш» выглядел как груша для битья. Сумеют ли гости побороться за победу во втором матче серии?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Металлург» Мг, финал Кубка Гагарина, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Металлург» заберёт Кубок Гагарина?

Магнитогорцы неожиданно забрали первые три матча в серии и оказались в шаге от чемпионства. «Локомотив», который был записан в главные фавориты финала, постарается не допустить триумфа соперника в Ярославле. Шансов на ошибку у подопечных Игоря Никитина больше нет. Кто дрогнет первым?

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Динамо» Москва, Суперлига (женщины). Серия за третье место, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в бронзовой серии?

После скандала в полуфинале с «Локомотивом» москвички будто потеряли концентрацию, поубавилось и мотивации – всё же целью «Динамо» было золото, а не возможная четвёртая строчка после стольких туров доминирования. Теперь два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а «Ленинградка» может получить бронзу уже на этой неделе.

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, Суперлига (Мужчины). Финал, первый матч

Интрига: кто заберёт инициативу на старте?

Именно эти два клуба разыграли чемпионство в сезоне-2022/2023. Та серия ярким событием не стала: казанцы всегда были на шаг впереди, так что уставшее «Динамо» уступило в трёх встречах. В этом году шансов у москвичей не так много в матче с отдохнувшим после удачной полуфинальной серии соперником, да и скамейка «Зенита» поглубже.

⚽️ 20:00: «Монако» — «Лилль», Лига 1, 29-й тур

Интрига: справится ли «Монако» без Головина в важнейшей игре сезона?

«Монако» сражается за второе место в Лиге 1. После 29 туров у команды Ади Хюттера набрано 55 очков. Отрыв от идущего третьим «Бреста» — два очка (при матче в запасе), от «Лилля» — три. Именно с «догами» монегаскам играть в следующем туре. Важнейший матч за место в тройке и перспективы попасть в Лигу чемпионов. Если «Монако» одержит победу, то фактически гарантирует участие в ЛЧ. Но «Лилль» — не самый простой соперник. Команда Паулу Фонсеки не проигрывает шесть игр в чемпионате + дала равный бой «Астон Вилле» в Лиге конференций. «Монако» до конца сезона не поможет травмированный Александр Головин. Нужно как-то побеждать без россиянина!

🏀 20:00: ЦСКА — «Енисей», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: гости не допустят второго разгрома в Москве?

Пока рано делать выводы о том, было ли удачным решение менять тренера перед стартом плей-офф в московском ЦСКА. Однако приход Андреаса Пистиолиса уже положительно сказывается на команде. Армейцы обыграли красноярский «Енисей» со счётом 96:68 в первом матче. При этом хозяева паркета отлично действовали на обеих сторонах площадки, доставив уйму проблем подопечным Йовицы Арсича. У «Енисея» сильный коллектив с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом и Джеремайей Мартином во главе, команде есть в каком аспекте игры прибавлять. Гости не повторят ошибок первого матча?

⚽️ 20:30: «Зенит» — «Рубин», РПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» станет ещё ближе к шестому золоту?

«Зенит» снова первый. И снова близок к золоту – шестому подряд. Да, петербуржцы в нынешнем сезоне показывают не самый яркий футбол. Но главное – результат. В матче перенесённого 21-го тура «Зенит» принимает дома «Рубин». Интересно, что тренер казанцев Рашид Рахимов ни разу не обыгрывал команды Сергея Семака: две ничьих и три поражения. Хорошая статистика для «Зенита». Тренер петербуржцев заберёт очки и на этот раз?

⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Балтика», РПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Балтика» удивит в игре с претендентом на титул?

«Балтика» в прошедших двух матчах одержала победы над «Ахматом» и «Крыльями Советов». Команда Сергея Игнашевича вылезла из зоны прямого вылета. Калининградцы надеются спастись без стыков. Однако впереди тяжёлый выезд к «Краснодару». «Быки» ещё надеются на титул, поэтому отдавать очки «Балтике» не входит в их планы. Но, учитывая нестабильность «Краснодара» весной, калининградцы способны на сенсацию.

В прошедшем туре круто сыграли несколько игроков «Краснодара»: Карраскаль и шесть игроков «Краснодара» — в сборной 25-го тура РПЛ от WhoScored

⚽️ 22:00: «Эвертон» — «Ливерпуль», АПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится последнее ливерпульское дерби для Клоппа?

«Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии и Лиги Европы, но продолжает борьбу за победу в АПЛ. Не всё зависит от «красных»: «Арсенал» опережает по разнице мячей, «Сити» — по потерянным очкам. Но сдаваться нельзя. Впереди у команды Юргена Клоппа дерби с «Эвертоном». «Ириски» — удобный соперник для «Ливерпуля». «Эвертон» всего один раз обыграл команду Клоппа за время работы немца. Испортится ли статистика в последнем дерби Юргена?

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед», АПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» цепляется за попадание в топ-6

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» не позавидуешь. Да, команда вышла в финал Кубка Англии. Но в игре с «Ковентри» фанаты пережили весь спектр эмоций: от радости до разочарования. Команда умудрилась устроиться с 3:0 на 3:3. Ещё повезло, что гол «Ковентри» на 120+1-й минуте не засчитали из-за офсайда. А в чемпионате «МЮ» не побеждает уже четыре матча. Команда Эрика тен Хага рискует не попасть даже в топ-6. В следующем туре «МЮ» принимает дома «Шеффилд Юнайтед». Если и сейчас манкунианцы не победят, то за место тен Хага в клубе станет тревожно.

⚽️ 22:00: «Аталанта» — «Фиорентина», Кубок Италии, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Миранчук останется без финала Кубка Италии?

«Аталанта» находится в шаге от финала Кубка Италии. В первом матче бергамаски уступили в гостях «Фиорентине» (0:1). Но впереди домашняя встреча. Всё можно изменить. Миранчук наверняка окажется в старте. Вытащит ли россиянин «Аталанту» в финал? Бергамаски не выигрывали Кубок с 1963 (!) года. Чем не мотивация для всей команды?