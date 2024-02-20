Не стало героя финала ЧМ, ЦСКА подписал новичка из Алжира. Главное сегодня
Не стало Андреаса Бреме, футбольный ЦСКА подписал новичка, а баскетбольный, наоборот, попрощался с одним из игроков. Главные новости к вечеру 20 февраля.
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