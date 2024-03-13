Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» уволил Ивича, Гараничев завершает карьеру. Главное к вечеру

«Краснодар» уволил Ивича, Гараничев завершает карьеру. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

«Краснодар» уволил Владимир Ивича, известно состояние вновь травмированного защитника ЦСКА Игоря Дивеева, а Евгений Гараничев завершит карьеру после нынешнего сезона. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 марта.

Футбол

  • «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем
  • Врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии травмированного Игоря Дивеева
  • «Урал» в серии пенальти переиграл «Родину» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России
Материалы по теме
Галицкий и болельщики живут в разных вселенных. Может, мы сами в этом виноваты?
Галицкий и болельщики живут в разных вселенных. Может, мы сами в этом виноваты?

Хоккей

Материалы по теме
В чём подвох для СКА? Изменился ли «Авангард»? Большое превью второго раунда плей-офф КХЛ
В чём подвох для СКА? Изменился ли «Авангард»? Большое превью второго раунда плей-офф КХЛ

Теннис

  • Онс Жабер: если бы я выиграла Уимблдон в прошлом году, то ушла бы и родила ребёнка
  • Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 14 марта: расписание матчей, сетка турнира
Материалы по теме
Революция на $ 1 млрд от Саудовской Аравии! Примут ли в теннисе щедрое предложение шейхов?
Революция на $ 1 млрд от Саудовской Аравии! Примут ли в теннисе щедрое предложение шейхов?

Авто

  • Президент «Феррари»: Хэмилтон верит, что способен на великое с нами
  • Инсайдер: «Астон Мартин» может опередить «Мерседес» в борьбе за Ферстаппена
Материалы по теме
Даниил Квят возвращается в NASCAR. Россиянин выступит на «Трассе Америк» в Остине

Бокс/ММА

  • Умар Нурмагомедов рассказал, кто является для него самым тяжёлым соперником
  • Легендарный рефери UFC выступил против организации боя Джейка Пола и Майка Тайсона
Материалы по теме
Потеря памяти, инвалидность и многое другое. Чем Тайсону грозит бой с молодым боксёром
Потеря памяти, инвалидность и многое другое. Чем Тайсону грозит бой с молодым боксёром

Баскетбол

  • Домантас Сабонис побил рекорд «Сакраменто», державшийся более полувека
Материалы по теме
«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP
«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP

Биатлон

Материалы по теме
Кто выиграет Кубок мира по биатлону в 2024 году? Расклады и прогнозы на финальный этап
Кто выиграет Кубок мира по биатлону в 2024 году? Расклады и прогнозы на финальный этап

Лыжи

Материалы по теме
Юлия Ступак: для себя решила, что отчаиваться будем когда-нибудь потом

Волейбол

Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 29-го тура

Фигурное катание

Материалы по теме
«Безруков ничего не понял». Боброва и Журанков разобрали номера и судейство на шоу-турнире
Эксклюзив
«Безруков ничего не понял». Боброва и Журанков разобрали номера и судейство на шоу-турнире

Другие

Материалы по теме
«Слава богу, хоть с белорусами играть можем». Откровения игрока сборной России по гандболу
Эксклюзив
«Слава богу, хоть с белорусами играть можем». Откровения игрока сборной России по гандболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android