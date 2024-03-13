«Краснодар» уволил Ивича, Гараничев завершает карьеру. Главное к вечеру
«Краснодар» уволил Владимир Ивича, известно состояние вновь травмированного защитника ЦСКА Игоря Дивеева, а Евгений Гараничев завершит карьеру после нынешнего сезона. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 марта.
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