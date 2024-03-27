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Месси заговорил о завершении карьеры, Воробьёв возглавил хоккейный ЦСКА. Главное к вечеру

Лионель Месси знает, когда завершит карьеру, врач молодёжной сборной России спас жизнь человек, а хоккейный ЦСКАс нового сезона будет тренировать Илья Воробьёв. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 27 марта.

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