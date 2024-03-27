Месси заговорил о завершении карьеры, Воробьёв возглавил хоккейный ЦСКА. Главное к вечеру
Лионель Месси знает, когда завершит карьеру, врач молодёжной сборной России спас жизнь человек, а хоккейный ЦСКАс нового сезона будет тренировать Илья Воробьёв. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 27 марта.
Футбол
- «Я знаю момент, когда уйду». Лионель Месси — о возможном завершении карьеры
- 17-летний нападающий Эндрик установил рекорд в сборной Бразилии
- Врач молодёжной сборной России Агапов спас жизнь сотруднице аэропорта в Сан-Паулу
Материалы по теме
Хоккей
- Вячеслав Быков ответил на вопрос, примет ли предложение СКА, если его позовут в клуб
- В ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьёва главным тренером команды
- Известный агент оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф НХЛ
Материалы по теме
Теннис
- Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Гораном Иванишевичем
- Рыбакина: в матче с Азаренко физически легче не будет, мне стало тяжело восстанавливаться
- Азаренко прокомментировала победу над Путинцевой в 1/4 финала турнира в Майами
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Том Аспиналл дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри
- Хавьер Мендес назвал единственного бойца, после удара которого Хабиб был потрясён
Материалы по теме
Баскетбол
- Шакил О'Нил категорично ответил на вопрос об MVP НБА в этом сезоне
- Андрей Кириленко назвал российский сериал, который ему очень нравится
Материалы по теме
Авто
- Тото Вольф назвал пилотов в шорт-листе «Мерседеса» на место Хэмилтона в 2025-м
- Штук: не смогу понять, почему Сайнсу предпочли Хэмилтона
Фигурное катание
- Глава ВАДА: случай с Валиевой был выгоден для изменения антидопингового законодательства
- Алиса Двоеглазова назвала фигуристку, которая первой сможет прыгнуть четверной аксель
Материалы по теме
Другие
- Президент ВАДА: надо больше контролировать российских шахматистов из-за их перехода в Азию
- Пропавший у берегов Чили российский яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь
- Президент ВАДА Банька: нужно остановить или сделать Игры дружбы в России незначительными
Комментарии