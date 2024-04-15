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Финал Кубка Гагарина, кто сыграет, когда матчи, новости спорта 15 апреля

Определены финалисты Кубка Гагарина, Рахимова пригласили в КДК. Главное к вечеру
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«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина, Рашид Рахимов приглашен на заседание КДК за оскорбление тренера «Крыльев Советов» Булатова. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 15 апреля.

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