Определены финалисты Кубка Гагарина, Рахимова пригласили в КДК. Главное к вечеру
«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина, Рашид Рахимов приглашен на заседание КДК за оскорбление тренера «Крыльев Советов» Булатова. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 15 апреля.
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