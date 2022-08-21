Трансфер Дзюбы, победа Усика и триумф Канады. Главное за неделю

Всё важное и интересное — в материалах «Чемпионата».

Бокс/ММА: победа Усика

Событие недели — бой Усика и Джошуа! Мы рассказывали о нём максимально подробно.

Здесь и далее — материал открывается по ссылке, в отдельном окне.

Фото: FRANCOIS NEL/GETTY IMAGES

Фото: FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES

Если Усик хотел подавить волю Джошуа, с задачей он справился на отлично. Одолев соперника в дуэли взглядов, чемпион начал… петь.

Всё шло к очередной дежурной победе чемпиона, который забирал четвёртый раунд из пяти. Но вдруг Эдвардс выбросил хайкик и оформил главный апсет 2022 года.

Фото: CHRIS UNGER/ZUFFA LLC/GETTY IMAGES

Футбол: Дзюба в Турции, а в Бразилии клубом управляет жена Ари

Одна из главных тем недели — новый клуб Артёма Дзюбы. И он разочаровал своим выбором, о чём мы и написали.

Фото: РИА Новости

В Бразилии нашлась русская девушка, которая рулит клубом. Это жена Ари. История уникальная для нашего футбола. Вот большое интервью с ней:

Фото: Из личного архива Натальи Грызловой

Есть два правила в футболе, с которыми ничего не понятно. Но первое не могут понять сами судьи, а второе – зрители. Попытались разобраться в обоих.

Фанаты победили чиновников, и те практически отменили Fan ID. Это, конечно, было не в России, но пример Италии показывает, куда нам можно двигаться (ну или хотя бы о чём мечтать).

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Хоккей: Канада — герои МЧМ, переходы в КХЛ

Молодёжная сборная Канады взяла золото МЧМ в одном из самых драматичных овертаймов в истории хоккея.

Фото: IIHF.COM

Рынок легионеров клубам КХЛ будет почти недоступен, говорили они… В реальности же в нашу лигу едут недавние обладатели Кубка Стэнли!

Фото: NHL.COM/LIGHTNING

Кажется, мы больше не увидим, как Овечкин купается в фонтане и безудержно тусит всё лето после триумфа в НХЛ. Его «Вашингтон» совсем не похож на претендента на кубок.

Теннис: Медведев, Надаль, Сизикова

Стефанос Циципас не пустил россиянина в решающий матч американского «Мастерса». Как это было.

Фото: ADAM PRETTY/GETTY IMAGES

Возвращение легендарного испанца на корт после травмы, полученной на Уимблдоне, завершилось провалом в Цинциннати. Рафаэль потерял шанс сместить Медведева с теннисного трона прямо сейчас.

Российская теннисистка Яна Сизикова рассказала «Чемпионату», как во время «Ролан Гаррос» оказалась в Париже за решёткой и чем это всё закончилось.

Фото: ФОРМУЛА ТХ

Автоспорт: Формула-1 в России и деньги России в Формуле-1

В Формуле-1 заявили, что больше никогда не будут проводить гонки в России. Им напомнили про серьёзный долг – но откуда он взялся? И что всё-таки подразумевать под этим «никогда»?

Фото: YURI KOCHETKOV — POOL/GETTY IMAGES

Вы знаете, почему фирменный цвет «Феррари» и всех гоночных машин из Италии – красный? На самом деле эти цвета итальянцы украли в США. И поехали обедать в Санкт-Петербург.

Фото: JACK TAYLOR/GETTY IMAGES

Рассказываем всё о новейшем спорткаре Porsche 911 GT3 RS поколения 992 — 525 «лошадок», максималка в 296 км/ч и крыло, которое ненавидят многие болельщики гонок.

Фигурное катание: старт сезона, интервью Леоновой

Сезон в российском фигурном катании стартовал! Юниоры представили свои новые программы, а также поразили сложнейшим контентом. Больше всего запомнились ученицы Тутберидзе и Плющенко.

Фото: «Чемпионат»/Из личного архива Двоеглазовой

Поговорили с вице-чемпионкой мира 2012 года Алёной Леоновой о материнстве, впечатлениях от Олимпиады, фаворитах нового сезона, скандале с Нугумановой и реформах ISU.

Фото: JOOSEP MARTINSON — INTERNATIONAL SKATING UNION/INTERNATIONAL SKATING UNION VIA GETTY IMAGES

В рубрике «Холодный расчёт» сравнили, кто стабильнее всех из одиночниц прыгает сложнейший каскад из тройных прыжков лутц — риттбергер. Статистика удивила.

Баскетбол: последние медали, бэкграунд Грайнер

Целых 10 лет прошло с момента той самой баскетбольный «бронзы» Лондона. Настоящее чудо на паркете и единственная олимпийская медаль России в мужском баскетболе.

Фото: РИА Новости

Главная спортивная заключённая нашего времени – Бриттни Грайнер. В её жизни до злополучного рейса в Москву было много неприятных моментов. Рассказываем о главных из них.

Чемп.PLAY: приквел «Игры престолов», Virtus.pro

Скоро состоится премьера приквела «Игры престолов» про семейные разборки дома Таргариенов. Рассказываем, чего ожидать от «Дома дракона» и даже чем заканчивается книжный первоисточник.

Фото: HBO

Все в мире уже были уверены, что российская Virtus.pro прошла на чемпионат мира по Dota 2, но в последний момент его отобрали. Разбираемся, почему команде так не повезло.

Фото: VIRTUS.PRO

Мстители справились с Таносом и ушли на покой, но через несколько лет им вновь придётся собраться, ведь на горизонте ещё большая угроза. Кто окажется опаснее Таноса в фильмах Marvel?

Lifestyle: избавляемся от лишнего веса и барьеров для путешествий

Разбираемся с лишним весом.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Если вы ещё не решили, куда поехать в этом году, долго думать не придётся. Подобрали несколько направлений.

Фото: UNSPLASH.COM/@RAIMONDKLAVINS

Вместе с командой Чемп.Play собрали самых стильных героев видеоигр. У них можно позаимствовать несколько идей для своих образов.

Фото: ROCKSTAR GAMES

Автор и фотограф Lifestyle Павел Сухоруков добрался из Москвы в Париж и обратно. Делимся его впечатлениями от 35-часовой поездки.