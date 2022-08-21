Трансфер Дзюбы, победа Усика и триумф Канады. Главное за неделю

Бокс/ММА: победа Усика
Событие недели — бой Усика и Джошуа! Мы рассказывали о нём максимально подробно.
Здесь и далее — материал открывается по ссылке, в отдельном окне.
Фото: FRANCOIS NEL/GETTY IMAGES
Фото: FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES
Если Усик хотел подавить волю Джошуа, с задачей он справился на отлично. Одолев соперника в дуэли взглядов, чемпион начал… петь.
Всё шло к очередной дежурной победе чемпиона, который забирал четвёртый раунд из пяти. Но вдруг Эдвардс выбросил хайкик и оформил главный апсет 2022 года.
Фото: CHRIS UNGER/ZUFFA LLC/GETTY IMAGES
Футбол: Дзюба в Турции, а в Бразилии клубом управляет жена Ари
Одна из главных тем недели — новый клуб Артёма Дзюбы. И он разочаровал своим выбором, о чём мы и написали.
Фото: РИА Новости
В Бразилии нашлась русская девушка, которая рулит клубом. Это жена Ари. История уникальная для нашего футбола. Вот большое интервью с ней:
Фото: Из личного архива Натальи Грызловой
Есть два правила в футболе, с которыми ничего не понятно. Но первое не могут понять сами судьи, а второе – зрители. Попытались разобраться в обоих.
Фанаты победили чиновников, и те практически отменили Fan ID. Это, конечно, было не в России, но пример Италии показывает, куда нам можно двигаться (ну или хотя бы о чём мечтать).
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Хоккей: Канада — герои МЧМ, переходы в КХЛ
Молодёжная сборная Канады взяла золото МЧМ в одном из самых драматичных овертаймов в истории хоккея.
Фото: IIHF.COM
Рынок легионеров клубам КХЛ будет почти недоступен, говорили они… В реальности же в нашу лигу едут недавние обладатели Кубка Стэнли!
Фото: NHL.COM/LIGHTNING
Кажется, мы больше не увидим, как Овечкин купается в фонтане и безудержно тусит всё лето после триумфа в НХЛ. Его «Вашингтон» совсем не похож на претендента на кубок.
Теннис: Медведев, Надаль, Сизикова
Стефанос Циципас не пустил россиянина в решающий матч американского «Мастерса». Как это было.
Фото: ADAM PRETTY/GETTY IMAGES
Возвращение легендарного испанца на корт после травмы, полученной на Уимблдоне, завершилось провалом в Цинциннати. Рафаэль потерял шанс сместить Медведева с теннисного трона прямо сейчас.
Российская теннисистка Яна Сизикова рассказала «Чемпионату», как во время «Ролан Гаррос» оказалась в Париже за решёткой и чем это всё закончилось.
Фото: ФОРМУЛА ТХ
Автоспорт: Формула-1 в России и деньги России в Формуле-1
В Формуле-1 заявили, что больше никогда не будут проводить гонки в России. Им напомнили про серьёзный долг – но откуда он взялся? И что всё-таки подразумевать под этим «никогда»?
Фото: YURI KOCHETKOV — POOL/GETTY IMAGES
Вы знаете, почему фирменный цвет «Феррари» и всех гоночных машин из Италии – красный? На самом деле эти цвета итальянцы украли в США. И поехали обедать в Санкт-Петербург.
Фото: JACK TAYLOR/GETTY IMAGES
Рассказываем всё о новейшем спорткаре Porsche 911 GT3 RS поколения 992 — 525 «лошадок», максималка в 296 км/ч и крыло, которое ненавидят многие болельщики гонок.
Фигурное катание: старт сезона, интервью Леоновой
Сезон в российском фигурном катании стартовал! Юниоры представили свои новые программы, а также поразили сложнейшим контентом. Больше всего запомнились ученицы Тутберидзе и Плющенко.
Фото: «Чемпионат»/Из личного архива Двоеглазовой
Поговорили с вице-чемпионкой мира 2012 года Алёной Леоновой о материнстве, впечатлениях от Олимпиады, фаворитах нового сезона, скандале с Нугумановой и реформах ISU.
Фото: JOOSEP MARTINSON — INTERNATIONAL SKATING UNION/INTERNATIONAL SKATING UNION VIA GETTY IMAGES
В рубрике «Холодный расчёт» сравнили, кто стабильнее всех из одиночниц прыгает сложнейший каскад из тройных прыжков лутц — риттбергер. Статистика удивила.
Баскетбол: последние медали, бэкграунд Грайнер
Целых 10 лет прошло с момента той самой баскетбольный «бронзы» Лондона. Настоящее чудо на паркете и единственная олимпийская медаль России в мужском баскетболе.
Фото: РИА Новости
Главная спортивная заключённая нашего времени – Бриттни Грайнер. В её жизни до злополучного рейса в Москву было много неприятных моментов. Рассказываем о главных из них.
Чемп.PLAY: приквел «Игры престолов», Virtus.pro
Скоро состоится премьера приквела «Игры престолов» про семейные разборки дома Таргариенов. Рассказываем, чего ожидать от «Дома дракона» и даже чем заканчивается книжный первоисточник.
Фото: HBO
Все в мире уже были уверены, что российская Virtus.pro прошла на чемпионат мира по Dota 2, но в последний момент его отобрали. Разбираемся, почему команде так не повезло.
Фото: VIRTUS.PRO
Мстители справились с Таносом и ушли на покой, но через несколько лет им вновь придётся собраться, ведь на горизонте ещё большая угроза. Кто окажется опаснее Таноса в фильмах Marvel?
Lifestyle: избавляемся от лишнего веса и барьеров для путешествий
Разбираемся с лишним весом.
Фото: ISTOCKPHOTO.COM
Если вы ещё не решили, куда поехать в этом году, долго думать не придётся. Подобрали несколько направлений.
Фото: UNSPLASH.COM/@RAIMONDKLAVINS
Вместе с командой Чемп.Play собрали самых стильных героев видеоигр. У них можно позаимствовать несколько идей для своих образов.
Фото: ROCKSTAR GAMES
Автор и фотограф Lifestyle Павел Сухоруков добрался из Москвы в Париж и обратно. Делимся его впечатлениями от 35-часовой поездки.
Фото: ISTOCKPHOTO.COM
- 21 августа 2022
-
16:17
-
15:28
-
15:13
-
14:32
-
14:20
-
14:09
-
13:59
-
13:38
-
13:22
-
13:09
-
12:38
-
12:38
-
12:34
-
11:57
-
11:47
-
11:36
-
11:21
-
11:01
-
10:50
-
10:49
-
10:48
-
10:44
-
10:21
-
10:16
-
09:52
-
09:39
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:14
-
09:13
-
09:08
-
08:49
-
08:38
-
08:28