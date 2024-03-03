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Динамо — Локомотив в РПЛ, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, Кубок Гагарина, КХЛ, Щербакова

«Динамо» победило «Локо» в РПЛ, «Сити» выиграл в манчестерском дерби. Главное к вечеру
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«Динамо» выиграло у «Локомотива» в РПЛ, в АПЛ прошло манчестерское дерби, в КХЛ продолжается плей-офф Кубка Гагарина, а в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 марта.

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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ благодаря дублю Фодена.

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