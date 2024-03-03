«Динамо» победило «Локо» в РПЛ, «Сити» выиграл в манчестерском дерби. Главное к вечеру

«Динамо» выиграло у «Локомотива» в РПЛ, в АПЛ прошло манчестерское дерби, в КХЛ продолжается плей-офф Кубка Гагарина, а в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 марта.
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в первом московском дерби 2024 года.
«Арсенал» одержал победу над «Черноморцем» и вышел в лидеры Первой лиги.
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ благодаря дублю Фодена.
Хоккей
«Авангард» одержал волевую победу, отыгравшись с 0:2 с «Ладой». Омичи повели в серии — 2-0.
«Амур» сравнял счёт в серии с «Металлургом», одержав победу во второй выездной игре.
Теннис
Сетка квалификации в Индиан-Уэллсе: Рахимова сыграет с Се Шувэй, Тимофеева — с Лью.
Бокс/ММА
Дерек Чисора дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.
Баскетбол
Бывший игрок НБА приговорён к пожизненному заключению.
«Уралмаш» с разгромным счётом обыграл «Руну» на выезде.
Биатлон
Наталия Шевченко выиграла пасьют в финале Кубка России в Уфе.
Евгений Сидоров стал победителем финальной гонки Кубка России по биатлону.
Норвегия выиграла золото в супермиксте на этапе КМ в Хольменколлене, Финляндия — с бронзой.
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.
Лыжи
Норвежец Сирстад выиграл марафон «Васалоппет» на 90 км, 17-летний Мюльбак стал 3-м.
Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Лахти.
Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Лахти, француз Шанава стал 2-м.
Авто
Глава «РБ» признал ошибку команды в Бахрейне, которая привела к конфликту Риккардо и Цуноды.
Волейбол
Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в 27-м туре волейбольной Суперлиги.
Фигурное катание
Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала.
Камила Валиева: я не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам.