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«Динамо» победило «Локо» в РПЛ, «Сити» выиграл в манчестерском дерби. Главное к вечеру

«Динамо» выиграло у «Локомотива» в РПЛ, в АПЛ прошло манчестерское дерби, в КХЛ продолжается плей-офф Кубка Гагарина, а в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 марта.

Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» в первом московском дерби 2024 года.

«Арсенал» одержал победу над «Черноморцем» и вышел в лидеры Первой лиги.

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ благодаря дублю Фодена.

Хоккей

«Авангард» одержал волевую победу, отыгравшись с 0:2 с «Ладой». Омичи повели в серии — 2-0.

«Амур» сравнял счёт в серии с «Металлургом», одержав победу во второй выездной игре.

Теннис

Сетка квалификации в Индиан-Уэллсе: Рахимова сыграет с Се Шувэй, Тимофеева — с Лью.

Бокс/ММА

Дерек Чисора дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Баскетбол

Бывший игрок НБА приговорён к пожизненному заключению.

«Уралмаш» с разгромным счётом обыграл «Руну» на выезде.

Биатлон

Наталия Шевченко выиграла пасьют в финале Кубка России в Уфе.

Евгений Сидоров стал победителем финальной гонки Кубка России по биатлону.

Норвегия выиграла золото в супермиксте на этапе КМ в Хольменколлене, Финляндия — с бронзой.

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.

Лыжи

Норвежец Сирстад выиграл марафон «Васалоппет» на 90 км, 17-летний Мюльбак стал 3-м.

Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Лахти.

Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Лахти, француз Шанава стал 2-м.

Авто

Глава «РБ» признал ошибку команды в Бахрейне, которая привела к конфликту Риккардо и Цуноды.

Волейбол

Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в 27-м туре волейбольной Суперлиги.

Фигурное катание

Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала.

Камила Валиева: я не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам.