Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

На сегодня, 31 марта, общее число спортсменов и связанных со спортом людей, которые заразились коронавирусом, составляет как минимум 172 человека. Среди них больше всего испанцев и итальянцев.



Заразилось: 172 (34 – Испания, 29 – Италия, 14 – Великобритания, 14 – США, 9 – Германия, 8 – Турция, 7 – Россия, 5 – Франция, 5 – Бразилия, 3 – Аргентина, 3 – Китай, 2 – Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 2 – Португалия, 2 – Эстония, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Финляндия, 1 – Япония, 1 – Парагвай, 1 – Мексика, 1 – Бельгия, 1 – Украина, 1 — Канада, 1 — Сенегал; национальность остальных заболевших не указывается).



По видам спорта: 109 – футбол, 29 – баскетбол, 6 – велоспорт, 9 – хоккей, 3 – Формула-1, 2 – бокс, 2 – теннис, 1 – лыжные гонки, 1 — фигурное катание, 1 — биатлон, 1 – лёгкая атлетика, 1 – волейбол, 1 – гандбол; 1 – киберспорт, 1 – плавание, 1 — каноэ; 2 – спортивные журналисты.



Умерло: 12 (5 – Испания, 2 – Иран, 1 – Португалия, 1 – Италия, 1 – Нидерланды, 1 — США, 1 — Сенегал), 8 – футбол, 1 – велоспорт, 1 — баскетбол; 2 – журналисты.



Вылечилось: 24.



Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.

Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.

1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке чемпионата НБА.

11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди. 21 марта нападающий туринцев Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка также заразились.

13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. 28 марта стало известно, что он полностью вылечился.

15 марта вирус добрался до «Валенсии». Сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Фамилии игроков не называются, но среди них точно нет Дениса Черышева.

16 марта умерли два тренера — из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.

18 марта коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Первый случай заражения в НХЛ был зафиксирован 18 марта. Имя игрока «Оттавы» пока держится в секрете. Ходят слухи, что это может быть Никита Зайцев.

20 марта стало известно, что от коронавируса скончались два испанских спортивных журналиста.

21 марта коронавирусную инфекцию выявили у технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына Дэниела, футболиста итальянской команды. В тот же день в возрасте 76 лет от COVID-19 умер бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. 29 марта стало известно, что его сын, бывший футболист «Мальорки» Пако Санс вылечился после заражения коронавирусом.

23 марта стало известно о смерти бывшего голкипера и тренера «Эспаньола» Бенито Хоанега. Он скончался на 84-м году жизни. У бывшего спортсмена ранее обнаружили коронавирус.

В этот же день коронавирус был выявлен у главного тренера турецкого «Галатасарая» Фатиха Терима. Специалист сообщил, что тесты дали положительный результат, но сам он чувствует себя нормально. 30 марта было объявлено, что Терим излечился.

24 марта стало известно, что заразился коронавирусом бывший полузащитник «Зенита» Максим Астафьев, который в настоящее время выступает за «Ленинградец». Но 30 марта футболист объявил, что диагноз не подтвердился. Он не болен коронавирусом.

25 марта игрок Team Liquid по Apex Legends Бренден Casper Марино стал первым киберспортсменом, заразившимся коронавирусом.

26 марта стало известно о двух летальных исходах, спровоцированных коронавирусом: скончались бывший итальянский велогонщик Данило Бароцци и бывший президент «Витесса» Кес Баккер.

27 марта бывший член юниорской сборной ГДР по плаванию, а ныне фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн попал в больницу с подозрением на коронавирус. Позже стало известно об отрицательном результате его теста.

28 марта 21-летняя чемпионка мира по биатлону среди юниоров россиянка Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вместе с ней в больнице оказались её мама и тренер Екатерина Халиуллина и молодой человек Анастасии.

Бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин скончался от коронавируса COVID-19 в возрасте 49 лет. Он выступал в составе команды с 1991 по 1994 год.

29 марта стало известно, что заразился коронавирусом легендарный турецкий голкипер Рюштю Речбер. 46-летний экс-футболист находится в больнице под наблюдением врачей. 31 марта появилась информация, что Речбер находится в критическом состоянии.

Бывший тренер «Локомотива» Майкл Пелино сдал положительный анализ на коронавирус. Тот же диагноз и у его супруги.

30 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Олега Васильева.

31 марта бывший капитан сборной США по теннису Патрик Макинрой, брат легенды тенниса Джона Макинроя, сообщил, что заразился коронавирусом. При этом американец добавил, что чувствует себя хорошо.

Ещё один случай заражения выявлен в автоспорте. Менеджер пилота молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випса Марко Асмер заразился коронавирусом. Видимо, эстонец подхватил инфекцию во время официальных тестов Супер Формулы в Японии.

Также 31 марта был зафиксирован очередной летальный исход. От коронавируса скончался бывший президент «Марселя» Папе Диуф. Сенегальский функционер умер в больнице Дакара на 69-м году жизни.