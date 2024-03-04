Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак поле стадион, освобождение Промеса, Трактор — Салават Юлаев, Ак Барс — Автомобилист, новый формат ЛЧ

Хороший день для «Спартака», поражения «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Домашний стадион «Спартака» допущен до проведения матча с «Оренбургом», Квинси Промес, вероятно, в скором времени вернётся в Россию, а в Континентальной хоккейной лиге продолжается борьба в первом раунде Кубка Гагарина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 марта.

Футбол

  • Промеса выпустят из ОАЭ благодаря вмешательству российских властей — Voetbalprimeur
  • Поле стадиона «Спартака» допустили до проведения матча с «Оренбургом»
  • УЕФА представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов со следующего сезона
Материалы по теме
«Если такие голы будут отменять, возникнут большие вопросы». Как судили в 19-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Если такие голы будут отменять, возникнут большие вопросы». Как судили в 19-м туре РПЛ

Хоккей

  • «Трактор» вышел вперёд в серии с «Салаватом Юлаевым», одержав победу на домашнем льду
  • Хет-трик Голышева принёс «Автомобилисту» победу над «Ак Барсом». Счёт в серии стал 3-0
  • Гашек отреагировал на новость о том, что Бобровский обошёл его по количеству побед в НХЛ
  • «Спартак» победил «Северсталь» в матче Кубка Гагарина с 10 голами и вышел вперёд в серии
Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Кучеров летит к рекорду России, Панарин — к личной вехе
Расклад по всем русским в Америке. Кучеров летит к рекорду России, Панарин — к личной вехе

Теннис

Материалы по теме
ATP обязана объяснить дисквалификацию Рублёва. С ним поступили мягче, чем с Джоковичем
ATP обязана объяснить дисквалификацию Рублёва. С ним поступили мягче, чем с Джоковичем

Бокс/ММА

  • «Сейчас же!» Двалишвили призвал Малыхина вернуть ему долг в размере $ 39 тыс.
  • Глава RCC прокомментировал отмену боя Исмаилов — Токов
Материалы по теме
Начинал с 20 тысяч рублей. Сколько зарабатывает экс-чемпион UFC Пётр Ян
Начинал с 20 тысяч рублей. Сколько зарабатывает экс-чемпион UFC Пётр Ян

Баскетбол

  • Вембаньяма покорил очередную статистическую линейку среди новичков
Материалы по теме
Стоп! Почему даже игроки «Лейкерс» заявили, что Леброн должен прекратить ставить рекорды?
Стоп! Почему даже игроки «Лейкерс» заявили, что Леброн должен прекратить ставить рекорды?

Биатлон

  • Йоханнес Бё: надеюсь добраться в Северную Америку бесплатно
Материалы по теме
Кубок России по биатлону завершён. 5 ценных выводов по итогам нашего главного турнира
Кубок России по биатлону завершён. 5 ценных выводов по итогам нашего главного турнира

Лыжи

Материалы по теме
Клебо включил режим Большунова. Но для победы в Кубке мира ему нужно сделать невозможное
Клебо включил режим Большунова. Но для победы в Кубке мира ему нужно сделать невозможное

Авто

  • Источник: Ферстаппен вправе досрочно уйти из «Ред Булл», если команду покинет Марко
  • В Испании разъяснили ситуацию с механиками «Феррари», «проигнорировавшими» Сайнса
Материалы по теме
«Форд» хочет разорвать сделку с «Ред Булл» на поставку моторов — F1-Insider

Волейбол

  • Капитан «Белогорья» рассказал, как команде удалось одержать 12 побед подряд
Материалы по теме
Максим Михайлов и Павел Панков — в символической сборной тура, MVP — Бабкевич

Фигурное катание

  • Камила Валиева выступит в ледовом шоу в Китае
  • Тутберидзе высказалась о проблемах Валиевой с лишним весом
Материалы по теме
Команда Загитовой должна была взять серебро? Альтернативные итоги Кубка Первого канала
Команда Загитовой должна была взять серебро? Альтернативные итоги Кубка Первого канала

Другие

Материалы по теме
Наследник Болта получил по носу на ЧМ-2024. Он проиграл все финалы, в которых участвовал
Наследник Болта получил по носу на ЧМ-2024. Он проиграл все финалы, в которых участвовал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android