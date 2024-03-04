Хороший день для «Спартака», поражения «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Главное к вечеру
Домашний стадион «Спартака» допущен до проведения матча с «Оренбургом», Квинси Промес, вероятно, в скором времени вернётся в Россию, а в Континентальной хоккейной лиге продолжается борьба в первом раунде Кубка Гагарина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 марта.
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