В лучшей лиге мира приближается пора решающих матчей. Все подробности — на «Чемпионате»

Известны все пары плей-офф НБА, кроме одной! Соперника не знает только Леброн

В НБА подходит к завершению регулярный чемпионат. Командам осталось провести по одному матчу. Большинство игр не имеет турнирного значения. Уже определились 7 пар плей-офф: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».

«Лос-Анджелес Лейкерс» занял первое место в Западной конференции. Леброн Джеймс и компания узнают соперника по итогам стыковых матчей между 8-9 командами конференции. За право сыграть с «Лейкерс» в первом раунде борются «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сан-Антонио Спёрс».

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