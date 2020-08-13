Известны все пары плей-офф НБА, кроме одной! Соперника не знает только Леброн

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Регулярный чемпионат завершился, старт плей-офф НБА, «Диснейуорлд», Орландо, комментарии

Леброн Джеймс
Алексей Фалько
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Баскетбол / НБА 0

В НБА подходит к завершению регулярный чемпионат. Командам осталось провести по одному матчу. Большинство игр не имеет турнирного значения. Уже определились 7 пар плей-офф: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».

«Лос-Анджелес Лейкерс» занял первое место в Западной конференции. Леброн Джеймс и компания узнают соперника по итогам стыковых матчей между 8-9 командами конференции. За право сыграть с «Лейкерс» в первом раунде борются «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сан-Антонио Спёрс».

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Live Алексей Фалько

«Портленд» выиграл 5 матчей при 2 поражениях после рестарта. Уверенная поступь, но есть повод усомниться в способности «Трэйл Блэйзерс» долго держать ударный темп. В последних двух матчах против «Филадельфии» (124:121) и «Далласа» (134:131) начала прослеживаться большая зависимость от Дэмьена Лилларда, который в сумме набрал 112 очков и фактически единолично приносил «Портленду» победы. Си Джей Макколлум играет с серьёзной травмой спины. Юсуф Нуркич и Кармело Энтони тоже не железные, хотя в целом оба пока показывают качественный баскетбол.

Главный тренер «Блэйзерс» Терри Стоттс использует очень узкую ротацию. Кроме упомянытух Лилларда, Макколлума, Энтони и Нуркича, на паркет выходят Марио Хезонья, Гэри Трент, Анферни Саймонс, Хассан Уайтсайд и Зак Коллинз. Трент приятно удивляет, но всё равно «Портленду» катастрофически не хватает глубины. Лиллард заслужили право сыграть в стыках в плей-офф, но команда рискует просто выдохнуться. Дэйм не может набирать более 50 очков в каждой игре.

10:57 Алексей Фалько

«Финикс» — главная сенсация рестарта сезона. «Санз» добыли 7 побед подряд в Орландо. Вероятность выхода «Финикса» в плей-офф перед возобновлением сезона составляла менее 1%, но теперь шансы команды Монти Уильямса более чем реальные. Девин Букер, Рики Рубио, Деандре Эйтон, Микал Бриджес и компания не обращали внимания на критиков и скептиков. «Финиксу» осталось выиграть ещё один матч, чтобы получить возможность сыграть в турнире на выбывание, хотя нужно также надеяться на нужные расклады в играх конкурентов.

«Санз» могут рассчитывать на поражение «Мемфиса» от «Милуоки», хотя и подарок от «Бруклина» в игре с «Портлендом» исключать не стоит. «Нетс» со своим составом «ноунеймов» идут с балансом 5-2, что лучше результата «Клипперс» и «Лейкерс». Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Деандре Джордан, Спенсер Динуидди, Торин Принс — это даже неполный список потерь «Бруклина». Однако малоизвестные исполнители Тимоти Луваву-Кабарро, Крис Чиозза, Тайлер Джонсон, Джеремайя Мартин, Донте Холл и остальные не перестают приятно удивлять. В общем будет обидно, если «Финикс» сойдёт с дистанции и не сыграет в стыковых матчах за плей-офф. Сейчас «Санз» явно сильнее «Мемфиса».

10:48 Алексей Фалько

«Мемфис» ужасно играет в «пузыре». Подопечные Тэйлора Дженкинса разбазарили огромный запас перед конкурентами после результата 1-6. Потеря из-за травмы «большого» Джарена Джексона-младшего делает команду очень уязвимой. Однако в стыковые матчи за право сыграть в плей-офф «Гриззлиз» могут пробиться. Их последний соперник «Милуоки Бакс» будет играть без дисквалифицированного форварда Яннис Адетокунбо.

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Не исключено, что главный тренер «Бакс» Майк Буденхольцер предоставит отдых Крису Миддлтону, Эрику Бледсо и Бруку Лопесу. Хотя у «Мемфиса» была проблемы с достижением результата даже в матчах против немотивированных контендеров. Крупное поражение от «Бостон Селтикс» (107:122) тому доказательство.

10:35 Алексей Фалько

Расклады в гонке за восьмое место на Западе

Главная интрига оставшихся матчей «регулярки»: кто получит право сыграть в стыковых матчах за плей-офф в Западной конференции? Есть четыре претендента: «Портленд», «Мемфис», «Финикс» и «Сан-Антонио». Ключевым параметром при распределении мест является процент побед.

Позиции команд:

«Портленд Трэйл Блэйзерс» 34–39 (46,6%)
«Мемфис Гриззлиз» 33–39 (45,8%)
«Финикс Санз» 33–39 (45,8%)
«Сан-Антонио Спёрс» 32–38 (45,7%)

Программа последнего игрового дня для претендентов:

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс»
«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс»
«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс»
«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз»

Сценарии попадания каждой из 4 команд в турнир play-in.

«Портленд»:

8 место в случае победы над «Бруклином» или при поражении «Мемфиса», «Финикса» и «Сан-Антонио»
9 место в случае поражения от «Бруклина» и проигрышей двух конкурентов («Финикс», «Сан-Антонио», «Мемфис»)
Вылет в случае поражения от «Бруклина» и побед двух конкурентов

«Мемфис»

8 место в случае победы над «Милуоки» и поражения «Портленда» от «Бруклина»
9 место в случае победы над «Милуоки» и победы «Портленда» или в случае поражения от «Милуоки» и проигрышей «Финикса» и «Сан-Антонио» одновременно
Вылет в случае поражения от «Милуоки» и побед «Финикса» и «Сан-Антонио»

«Финикс»:

8 место в случае победы над «Далласом» и поражений «Портленда» и «Мемфиса» одновременно
9 место в случае победы над «Далласом» и поражения «Портленда» или «Мемфиса»

Вылет в случае поражения от «Далласа»

«Сан-Антонио»

8 место в случае победы над «Ютой» и поражений всех конкурентов («Финикс», «Портленд», «Мемфис»)
9 место в случае победы над «Ютой» и поражений двух конкурентов.
Вылет в случае поражения от «Юты»

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