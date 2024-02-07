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CAS Валиева, Джикия может перейти в Трабзонспор, Спартак разгромно проиграл Ростову

Топ-новости спорта — 7 февраля. Главное сегодня
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Публикация мотивировочной части по делу Камилы Валиевой, начало чемпионата мира по биатлону, разгромное поражение московского «Спартака» в матче с «Ростовом» и слухи об уходе защитника красно-белых Георгия Джикии в «Трабзонспор». Представляем вашему вниманию подборку главных новостей дня за 7 февраля.

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