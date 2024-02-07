Топ-новости спорта — 7 февраля. Главное сегодня

Публикация мотивировочной части по делу Камилы Валиевой, начало чемпионата мира по биатлону, разгромное поражение московского «Спартака» в матче с «Ростовом» и слухи об уходе защитника красно-белых Георгия Джикии в «Трабзонспор». Представляем вашему вниманию подборку главных новостей дня за 7 февраля.

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«Авангард» призвал СКА дать опровержение словам Ротенберга о Кравце

Овечкин назвал причины поражения «Вашингтона» от «Монреаля»

Известный хоккейный агент рассказал об участии российских игроков в Программе помощи НХЛ

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