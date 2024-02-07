Топ-новости спорта — 7 февраля. Главное сегодня
Публикация мотивировочной части по делу Камилы Валиевой, начало чемпионата мира по биатлону, разгромное поражение московского «Спартака» в матче с «Ростовом» и слухи об уходе защитника красно-белых Георгия Джикии в «Трабзонспор». Представляем вашему вниманию подборку главных новостей дня за 7 февраля.
Футбол
- Председатель совета директоров «Спартака» Матицын заявил, что Джикия останется в клубе
- «Спартак» уступил «Ростову» в Зимнем кубке РПЛ, пропустив три безответных мяча
- Алексей Миранчук признан игроком месяца в «Аталанте»
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Хоккей
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Теннис
- Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
- Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Эшлин Крюгер
- Блинкова уступила во втором круге турнира в Клуж-Напоке
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Бокс/ММА
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- Майк Тайсон встретился с Холифилдом, вспомнив, как откусил ему часть уха
Баскетбол
- «Не пожелаю тот кошмар никому». Бриттни Грайнер представила книгу о российской тюрьме
- Лука Дончич вышел на первое место по очкам за игру в этом сезоне
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Биатлон
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Лыжи
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Авто
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Волейбол
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Фигурное катание
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