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Хачанов выиграл турнир в Дохе, Гусев установил рекорд КХЛ. Главное к вечеру

Хачанов выиграл хардовый турнир в Дохе, Калинская уступила в финале в Дубае, Гусев установил рекорд КХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 24 февраля.

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