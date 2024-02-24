Хачанов выиграл турнир в Дохе, Гусев установил рекорд КХЛ. Главное к вечеру
Хачанов выиграл хардовый турнир в Дохе, Калинская уступила в финале в Дубае, Гусев установил рекорд КХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 24 февраля.
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