Топ-новости спорта — 9 февраля. Главное сегодня
Разгромная победа «Спартака», поражение, но Кубок «Зенита», скандал с участием Криштиану Роналду, успех российских теннисистов, а также переизбрание Алексея Морозова на пост президента КХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости за 9 февраля.
Футбол
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Хоккей
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