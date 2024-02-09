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Матч Спартака 9 февраля, Зенит Кубок, Роналду шарф, Морозов КХЛ, Самсонова, Рыбакина, Касаткина

Топ-новости спорта — 9 февраля. Главное сегодня
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Разгромная победа «Спартака», поражение, но Кубок «Зенита», скандал с участием Криштиану Роналду, успех российских теннисистов, а также переизбрание Алексея Морозова на пост президента КХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости за 9 февраля.

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