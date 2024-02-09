Топ-новости спорта — 9 февраля. Главное сегодня

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Разгромная победа «Спартака», поражение, но Кубок «Зенита», скандал с участием Криштиану Роналду, успех российских теннисистов, а также переизбрание Алексея Морозова на пост президента КХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости за 9 февраля.

Футбол

«Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» в матче Зимнего кубка РПЛ

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и кинул его фанатам соперника. Видео

«Зенит» стал обладателем Кубка равноправия — 2024

Хоккей

Совет директоров КХЛ переизбрал Алексея Морозова президентом лиги

«Это связано с безопасностью». В Швеции и Финляндии по-прежнему против возвращения России

Президент КХЛ: думаю, в воскресенье на «СКА Арене» будет побит рекорд посещаемости КХЛ

Теннис

Бокс/ММА

Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC

Теофимо Лопес одержал победу в титульном поединке с Джамейном Ортисом

Баскетбол

Вдова Брайанта жёстко высказалась на церемонии открытия статуи в честь Коби

Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля

Биатлон

Симон выиграла спринт на чемпионате мира, в топ-4 — только французские биатлонистки

Лыжи

Авто

«РБ» представила болид на сезон-2024 Формулы-1

Источник: расследование по делу Хорнера затянется до марта

Волейбол

Олег Стояновский и Елизавета Зайончковская обручились

Материалы по теме Стали известны все пары 1/4 финала мужской и женской Лиги чемпионов по волейболу

Фигурное катание

Александр Тихонов: не удивлюсь, если в деле Валиевой и правда был злой умысел

ФФККР заявила о невозможности показательного выступления Валиевой на Спартакиаде

Другие

Семерым российским борцам было отказано в румынской визе для участия в ЧЕ