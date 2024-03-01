Компенсация от Промеса, возвращение РПЛ, поражения Рублёва и Медведева. Главное к вечеру
Подробности контракта Квинси Промеса со «Спартаком», возобновление Российской Премьер-Лиги, а также поражения Даниила Медведева и Андрея Рублёва. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 марта.
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