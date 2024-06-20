Потеря очков Англией на Евро-2024, «Зенит» подписал Глушенкова. Главное к вечеру

Сборная Англии не смогла переиграть сборную Дании, а Сербия спаслась на последних секундах матча со Словенией. «Зенит» объявил о подписании Максима Глушенкова, а также выступления российских теннисистов. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 июня.

Евро-2024

Сборная Англии не сумела обыграть Данию в матче группового этапа Евро-2024

Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Албании и Хорватии

Сборная Сербии спаслась от поражения в матче со Словенией на Евро-2024

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