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Новости спорта 20 июня: Англия Дания, Сербия Словения Евро-2024 результаты, голы, статистика, Глушенков, Зенит трансферы

Потеря очков Англией на Евро-2024, «Зенит» подписал Глушенкова. Главное к вечеру
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Сборная Англии не смогла переиграть сборную Дании, а Сербия спаслась на последних секундах матча со Словенией. «Зенит» объявил о подписании Максима Глушенкова, а также выступления российских теннисистов. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 июня.

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