Потеря очков Англией на Евро-2024, «Зенит» подписал Глушенкова. Главное к вечеру
Сборная Англии не смогла переиграть сборную Дании, а Сербия спаслась на последних секундах матча со Словенией. «Зенит» объявил о подписании Максима Глушенкова, а также выступления российских теннисистов. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 июня.
Евро-2024
- Сборная Англии не сумела обыграть Данию в матче группового этапа Евро-2024
- Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Албании и Хорватии
- Сборная Сербии спаслась от поражения в матче со Словенией на Евро-2024
Материалы по теме
Футбол
- Талалаев объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»
- Стала известна сумма трансфера защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит»
- Максим Глушенков прокомментировал переход в «Зенит»
Материалы по теме
Хоккей
- В «Вашингтоне» оценили приобретение центрального нападающего Пьер-Люка Дюбуа
- NY Post: Гудроу остался недоволен обстоятельствами перехода из «Рейнджерс»
- Макдэвид показывает второй результат по очкам в среднем за матч в истории плей-офф НХЛ
Материалы по теме
Теннис
- Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Берлине после отказа Вондроушовой
- Прошлогодний чемпион Карлос Алькарас вылетел с турнира в Лондоне во втором круге
- Вероника Кудерметова уступила Рыбакиной в матче за выход в 1/4 финала турнира в Берлине
Материалы по теме
Бокс/ММА
- «Я официально на пенсии». Райан Гарсия объявил о завершении боксёрской карьеры
- Джефф Монсон принял ислам
Баскетбол
- «Дончич один из нас». Сербы пытались спровоцировать словенцев перед игрой на Евро-2024
- Александр Щербенёв прокомментировал свой уход из «Локомотива-Кубань»
Авто
- Джеймс Эллисон: как мы в «Мерседесе» могли быть такими тупыми?
- Макс Ферстаппен: мы больше не можем позволить себе совершать даже крошечные ошибки
Волейбол
- Связующий «Нефтяника» Роман Жось перешёл в «Белогорье»
- Связующий Антон Аношко подписал однолетний контракт с «Уралом»
Материалы по теме
Фигурное катание
- «Господи, что я делаю со своей жизнью?» Медведева заявила, что ей было стыдно за себя
- Швейцарская фигуристка приехала в Россию для работы с Тутберидзе
Материалы по теме
Другие
- Допущенный до ОИ велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпиаде
- Лионель Месси перед стартом Кубка Америки сыграл в падел
Комментарии