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Австрия обошла Францию и Нидерланды на Евро, Мичков уехал в НХЛ. Главное к вечеру

Франция упустила первое место в группе D, Австрия заняла в ней первое место, а «Спартак», кажется, нашёл нового нападающего. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 июня.

Евро-2024

Сборная Франции упустила победу в матче Евро-2024 с Польшей

Испания — вторая сборная, выигравшая все три матча группового этапа Евро всухую

Сборная Австрии в сверхрезультативном матче Евро-2024 обыграла Нидерланды

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