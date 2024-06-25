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Новости спорта 25 июня: Евро-2024 итоговое положение группы D, Австрия Франция Нидерланды, Спартак форвард Жозе трансферы, Мичков

Австрия обошла Францию и Нидерланды на Евро, Мичков уехал в НХЛ. Главное к вечеру
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Франция упустила первое место в группе D, Австрия заняла в ней первое место, а «Спартак», кажется, нашёл нового нападающего. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 июня.

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