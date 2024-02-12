Топ-новости спорта — 12 февраля. Главное сегодня

«Ростов» не стал подписывать контракт с Глушаковым, Большунов и Кулешова торжествуют на Спартакиаде, а «Канзас-Сити Чифс» победил в Супербоуле. «Чемпионат» собрал для вас главные новости за 12 февраля.

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Теннис

Анастасия Потапова обыграла Тревизан и вышла во второй круг «Мастерса» в Дохе

Павлюченкова в двух сетах обыграла Касаткину на старте турнира в Дохе

Людмила Самсонова потерпела поражение в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

Бокс/ММА

Джон Джонс в состоянии алкогольного опьянения сорвал выступление стендап-комика

Кевин Джонсон отреагировал на критику от Шона Тёрнера за получение российского гражданства

Баскетбол

17-летний украинский баскетболист убит в Германии, ещё один игрок — в реанимации

Стал известен клуб, который может сделать «Далласу» щедрое предложение по Дончичу

Биатлон

Лыжи

Анастасия Кулешова — чемпионка Спартакиады в гонке на 10 км свободным стилем

Авто

«Астон Мартин» показал первые живые фотографии нового болида Формулы-1

Менеджер Алонсо встретился с Вольфом на фоне слухов об интересе «Мерседеса» к Фернандо

Волейбол

Кречетов — о победе в матче с «Югрой-Самотлор»: поорали друг на друга маленько

Фигурное катание

Распалась пара Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова

12-летняя Костылева: мечтаю выиграть олимпийское золото

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