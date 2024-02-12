Топ-новости спорта — 12 февраля. Главное сегодня
«Ростов» не стал подписывать контракт с Глушаковым, Большунов и Кулешова торжествуют на Спартакиаде, а «Канзас-Сити Чифс» победил в Супербоуле. «Чемпионат» собрал для вас главные новости за 12 февраля.
Футбол
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