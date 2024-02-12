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Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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Глушаков Ростов, Супербоул, Большунов Спартакиада, Кулешова, Хави, КХЛ Сибирь, Потапова, Павлюченкова, Самсонова

Топ-новости спорта — 12 февраля. Главное сегодня
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«Ростов» не стал подписывать контракт с Глушаковым, Большунов и Кулешова торжествуют на Спартакиаде, а «Канзас-Сити Чифс» победил в Супербоуле. «Чемпионат» собрал для вас главные новости за 12 февраля.

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