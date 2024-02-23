Калинская обыграла Свёнтек, пожизненное заключение экс-игроку «Эвертона». Главное к вечеру

Анна Калинская обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек и вышла в финал турнира в Дубае, бывшего игрока «Эвертона» приговорили к пожизненному заключению, стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы и Лиги конференций. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 февраля.

Футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций.

Экс-игрок «Эвертона» Ли Те приговорён к пожизненному заключению в Китае за коррупцию.

Хоккей

Эстонский хоккейный союз приостановил лицензии игроков, которые выступают в Играх будущего.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Нефтехимик» в овертайме.

В МОК назвали проблему, которую им совместно с НХЛ необходимо решить перед Олимпиадой.

Теннис

Бокс/ММА

Фергюсон вспомнил, как команда Хабиба пыталась запугать его семью.

Баскетбол

Никола Йокич повторил достижение НБА 40-летней давности.

Фридзон: если «Автодор» выйдет в полуфинал ЕЛ, приглашу Овечкина в Саратов.

Биатлон

Смольский: белорусские биатлонисты не выступят на этапе Кубка России в Уфе.

Бенедикт Долль завершит карьеру по окончании текущего сезона.

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Лыжи

Степанова заявила, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм».

Вяльбе уверена, что Норвегия и ещё семь стран не выйдут из состава FIS.

Авто

Леклер — быстрейший в финальный день тестов Ф-1, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 4-й.

Льюис Хэмилтон назвал причину, по которой он решил перейти в «Феррари».

Волейбол

Московское «Динамо» опубликовало заявление по поводу ситуации между Падо и Козловым.

Фигурное катание

Тутберидзе: меня очень любят критиковать, много антифанатов. Я на это спокойно смотрю.

Другие

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановлении членства в МОК.

Дина и Арина Аверины завершили карьеру.

ОКР — о решении CAS: дискриминация россиян в преддверии ОИ достигла невиданных масштабов.