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Жеребьевка Лига Европы, жеребьевка Лига конференций, Калинская обыграла Свёнтек, Хачанов, Калинская финал

Калинская обыграла Свёнтек, пожизненное заключение экс-игроку «Эвертона». Главное к вечеру
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Анна Калинская обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек и вышла в финал турнира в Дубае, бывшего игрока «Эвертона» приговорили к пожизненному заключению, стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы и Лиги конференций. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 февраля.

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