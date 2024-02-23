Калинская обыграла Свёнтек, пожизненное заключение экс-игроку «Эвертона». Главное к вечеру
Анна Калинская обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек и вышла в финал турнира в Дубае, бывшего игрока «Эвертона» приговорили к пожизненному заключению, стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы и Лиги конференций. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 февраля.
Футбол
- Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.
- Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций.
- Экс-игрок «Эвертона» Ли Те приговорён к пожизненному заключению в Китае за коррупцию.
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Хоккей
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- В МОК назвали проблему, которую им совместно с НХЛ необходимо решить перед Олимпиадой.
Теннис
- Анна Калинская обыграла Свёнтек и вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае.
- Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP-250 в Дохе, обыграв Алексея Попырина.
- Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Мексике, где сыграет с Каспером Руудом.
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