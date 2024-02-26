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Судьи РПЛ начнут озвучивать решения VAR, гол Месси и рекорды Кучерова. Главное к вечеру

Нововведение в работе футбольных судей в России, очередной рекорд Никиты Кучерова, завершение регулярного чемпионата КХЛ и cущественный подъём в рейтинге от Анны Калинской. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 26 февраля.

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В РПЛ и Кубке России судьи будут объявлять свои решения после VAR на весь стадион

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Хоккей

Кучеров стал лидером в истории «Тампы» по количеству матчей с двумя и более передачами

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