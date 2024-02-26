Судьи РПЛ начнут озвучивать решения VAR, гол Месси и рекорды Кучерова. Главное к вечеру
Нововведение в работе футбольных судей в России, очередной рекорд Никиты Кучерова, завершение регулярного чемпионата КХЛ и cущественный подъём в рейтинге от Анны Калинской. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 26 февраля.
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