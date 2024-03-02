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Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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ЦСКА и «Краснодар» упустили победы, «Автомобилист» разгромил «Ак Барс». Главное к вечеру

ЦСКА и «Краснодар» упустили победы, «Автомобилист» разгромил «Ак Барс». Главное к вечеру
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РПЛ набирает обороты, в КХЛ продолжается плей-офф Кубка Гагарина, в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 марта.

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