ЦСКА и «Краснодар» упустили победы, «Автомобилист» разгромил «Ак Барс». Главное к вечеру

РПЛ набирает обороты, в КХЛ продолжается плей-офф Кубка Гагарина, в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 марта.
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Оренбургом»
«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином», пропустив в концовке встречи
Гильермо Абаскаль будет смотреть матч с «Зенитом» на базе «Спартака» в Москве
«Ливерпуль» вырвал победу у «Ноттингема» благодаря голу на 90+9-й минуте
Хоккей
«Автомобилист» крупно обыграл «Ак Барс» всухую и повёл 2-0 в серии Кубка Гагарина – 2024
«Локомотив» взял реванш за поражение у ЦСКА. Серия переезжает в Москву при равном счёте
Теннис
Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сан-Диего
Андрей Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после инцидента в Дубае
Уго Умбер стал чемпионом турнира ATP-500 в Дубае, в двух сетах обыграв Александра Бублика
Бокс/ММА
Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед его боем на турнире UFC
Баскетбол
«Парма» на выезде разгромила «Енисей» в матче Единой лиги
УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубань» в матче Единой лиги
Биатлон
Экс-лыжница Наталия Шевченко досрочно выиграла общий зачёт Кубка России по биатлону
Эдуард Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России — 2023/2024 по биатлону
Лена Хекки выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, одолев француженок
Легрейд выиграл масс-старт в Хольменколлене, Долль — второй, Йоханнес Бё — 14-й
Лыжи
Лыжница Пярмякоски выиграла разделку на этапе КМ в Лахти, в топ-6 ни одной норвежки
Александр Большунов стал победителем Дёминского марафона — 2024 в свободном стиле
Йоханнес Клебо выиграл разделку на этапе Кубка мира в Лахти
Авто
Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
Ферстаппен сравнялся по числу «Больших шлемов» с Михаэлем Шумахером
Фигурное катание
Команда Щербаковой лидирует после четырёх видов Кубка Первого канала
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Кубке Первого канала
Другие
Гимнастка Крамаренко выиграла всё золото чемпионата России — 2024
Никита Володин стал двукратным чемпионом мира по бильярду