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ЦСКА и «Краснодар» упустили победы, «Автомобилист» разгромил «Ак Барс». Главное к вечеру

РПЛ набирает обороты, в КХЛ продолжается плей-офф Кубка Гагарина, в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 марта.

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ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Оренбургом»

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином», пропустив в концовке встречи

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Хоккей

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УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубань» в матче Единой лиги

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