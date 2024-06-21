Первая победа Украины на Евро-2024, Польша близка к вылету. Главное к вечеру
Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024, а Польша, кажется, может начинать прощаться с турниром. Албанца Даку готовы дисквалифицировать за кричалку, а «Флорида» перетасовала состав перед шестой игрой с «Эдмонтоном». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 июня.
Евро-2024
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