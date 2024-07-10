«Барселона» не продала Ямаля за € 250 млн, номер Мбаппе в «Реале». Главное к вечеру
А ещё возможный уход Клаудиньо из «Зенита», новый спонсор РПЛ, два новых россиянина в «Юте» и проход Джоковича. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 июля.
Футбол (Евро-2024)
- Гендиректор «Спартака»: Соболев не выражал недовольство приходом Виллиана Жозе
- «Реал» объявил игровой номер Килиана Мбаппе
- «Барселона» отказалась продавать 16-летнего Ямаля в «ПСЖ» за рекордные для футбола деньги
- Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов отпустить Клаудиньо во «Фламенго»
- В РПЛ показали, как будет выглядеть награда лучшему игроку матча в новом сезоне
Материалы по теме
Теннис (Уимблдон)
- Новак Джокович публично раскритиковал своего главного спонсора Lacoste
- Алекс де Минор снялся с Уимблдона-2024, Новак Джокович — в полуфинале
- Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв украинку Свитолину
- Медведев опубликовал пост после выхода в полуфинал Уимблдона-2024
- Ясмин Паолини дебютирует в топ-5 мирового рейтинга после Уимблдона-2024
Материалы по теме
Хоккей
- Генменеджер «Вашингтона»: мы можем завершить эпоху Овечкина с конкурентоспособной командой
- «Юта» заключила контракт ещё с одним россиянином
- В НХЛ заявили об отсутствии намерения заключать с КХЛ меморандум об уважении контрактов
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Евлоев согласился на условие Стерлинга касательно их боя
- Майкл Пейдж высказался о своём уходе из MMA
Материалы по теме
Баскетбол
- «Всё ещё разочарован». Экс-игрок НБА вспомнил, как США бойкотировали Олимпиаду в Москве
- Андрей Воронцевич выступил с обращением по поводу перехода в «Зенит»
Авто
- Жена и две дочери радиокомментатора Формулы-1 были убиты из арбалета
- Вассёр раскрыл сроки контракта Хэмилтона после его победы в Сильверстоуне
Материалы по теме
Фигурное катание
- «Психушка ждёт». Костомаров выложил видео своего танца
- «Это ненормально». Алёна Леонова — об абьюзе в фигурном катании
Материалы по теме
Другие (Олимпиада)
- Шахматист Непомнящий назвал команду, за которую болеет на Евро-2024
- Путин призвал планировать крупные соревнования в России с учётом международных событий
Комментарии