«Барселона» не продала Ямаля за € 250 млн, номер Мбаппе в «Реале». Главное к вечеру

А ещё возможный уход Клаудиньо из «Зенита», новый спонсор РПЛ, два новых россиянина в «Юте» и проход Джоковича. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 июля.

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