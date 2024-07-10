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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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Новости спорта 10 июля: Ямаль ПСЖ Барселона € 250 млн рекордный трансфер, теннис Уимблдон Джокович, Мбаппе Реал номер, НХЛ

«Барселона» не продала Ямаля за € 250 млн, номер Мбаппе в «Реале». Главное к вечеру
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А ещё возможный уход Клаудиньо из «Зенита», новый спонсор РПЛ, два новых россиянина в «Юте» и проход Джоковича. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 июля.

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