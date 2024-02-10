Топ-новости спорта — 10 февраля. Главное сегодня

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Сборная Катара стала обладателем Кубка Азии, победы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», рекорд Голдобина, успехи российских теннисисток, а также преждевременный уход из жизни футболиста «Амкала». «Чемпионат» собрал главные новости за 10 февраля.

Футбол

Холанд принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Эвертоном», оформив дубль

Игрок «Амкала» Никита «Финито» Куриленко ушёл из жизни после рецидива рака крови

«Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» и вернулся на первое место в АПЛ

Катар стал победителем домашнего Кубка Азии, забив три гола с пенальти в финале

Хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров вернулся в клуб после болезни

Голдобин побил рекорд результативности «Спартака», установленный Кожевниковым в 1982 году

«Салават Юлаев» в четвёртый раз выиграл у «Ак Барса» в матчах «зелёного дерби»

Теннис

Бокс/ММА

Девин Хейни и Райан Гарсия устроили потасовку сразу после анонса их боя

«Никаких камер, только я и ты». Стрикленд жёстко ответил Джейку Полу

Романов сенсационно проиграл нокаутом Чжаосиню в отборочном поединке WBA

Баскетбол

«Предлагали зарплату в пять раз больше». В «Енисее» рассказали об интересе к Ратэн-Мэйсу

«Уралмаш» на выезде переиграл МБА в матче второго этапа Единой лиги

Биатлон

Лыжи

Российский сноубордист Уайлд ответил на вопрос, будет ли он выступать на Олимпиаде-2026

Мальцев: если отправить Большунова на международные старты, он и там всем надерёт задницу

Авто

«Ещё есть гонка, которую надо выиграть». Феттель опубликовал пост на фоне слухов о возвращении

Волейбол

Россиянка Маркова перешла в итальянскую «Новару», где уже играет Акимова

Фигурное катание

Косторной проведут операцию на плече в ближайшее время