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Катар выиграл Кубок Азии, Холанд, Манчестер Сити, Ливерпуль, Касаткина, Шнайдер, Спартакиада

Топ-новости спорта — 10 февраля. Главное сегодня
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Сборная Катара стала обладателем Кубка Азии, победы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», рекорд Голдобина, успехи российских теннисисток, а также преждевременный уход из жизни футболиста «Амкала». «Чемпионат» собрал главные новости за 10 февраля.

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