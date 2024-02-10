Топ-новости спорта — 10 февраля. Главное сегодня
Сборная Катара стала обладателем Кубка Азии, победы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», рекорд Голдобина, успехи российских теннисисток, а также преждевременный уход из жизни футболиста «Амкала». «Чемпионат» собрал главные новости за 10 февраля.
Футбол
- Хави ответил, может ли он пересмотреть своё решение об уходе из «Барселоны»
- Холанд принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Эвертоном», оформив дубль
- Игрок «Амкала» Никита «Финито» Куриленко ушёл из жизни после рецидива рака крови
- «Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» и вернулся на первое место в АПЛ
- Катар стал победителем домашнего Кубка Азии, забив три гола с пенальти в финале
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Хоккей
- Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров вернулся в клуб после болезни
- Голдобин побил рекорд результативности «Спартака», установленный Кожевниковым в 1982 году
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Теннис
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Баскетбол
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