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Рублёв проиграл, Дани Алвес суд срок, умер тренер ЦСКА, Промес суд, Фернандес заявка Зенит

Сенсационное поражение Рублёва, не стало экс-тренера ЦСКА и срок Алвеса. Главное к вечеру
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Дани Алвес получил реальный срок, не стало бывшего главного тренера ЦСКА Артура Жорже, а Андрей Рублёв сенсационно проиграл 18-летнему Меншику. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 февраля.

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