Сенсационное поражение Рублёва, не стало экс-тренера ЦСКА и срок Алвеса. Главное к вечеру
Дани Алвес получил реальный срок, не стало бывшего главного тренера ЦСКА Артура Жорже, а Андрей Рублёв сенсационно проиграл 18-летнему Меншику. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 февраля.
Футбол
- Александр Медведев объяснил, почему «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки
- Экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы
- Промес поставил условие для дачи показаний в суде Нидерландов
- Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже
Хоккей
- Инсайдер НХЛ: «Тампа-Бэй» интересуется российским нападающим «Оттавы» Владимиром Тарасенко
- Российские хоккеисты не вошли в топ-10 центрфорвардов НХЛ по версии ESPN. Макдэвид — лидер
- «Металлург» всухую победил «Амур» и вернулся на первое место в таблице Востока
Материалы по теме
Теннис
- Рублёв завершил выступление на турнире ATP-250 в Дохе, уступив 18-летнему Якубу Меншику
- Даниил Медведев впервые прокомментировал начало сотрудничества с Жилем Симоном
- Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Дубае
- Рублёв и Хачанов снялись с турнира в парном разряде в Дохе
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Уайт: Путин подарил Хабибу недвижимость на сумму в $ 20 млн сразу после боя с Макгрегором
Материалы по теме
Баскетбол
- Эксперт назвал худший контракт в НБА на данный момент
- Леброн с травмой, Дончич может пропустить матч с «Финиксом». Статус звёзд НБА к 23 февраля
Материалы по теме
Биатлон
- Доротея Вирер: не хочу вот так останавливаться, проведя сезон не на своём уровне
Материалы по теме
Лыжи
- Норвегия и ещё семь стран собираются создать отдельную лыжную суперлигу
- «На кого же работает Елена Вяльбе?» Губерниев отреагировал на слова о диверсии FIS
Материалы по теме
Авто
- Сайнс — быстрейший по итогам второго дня тестов в Бахрейне, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
- Назван самый дорогой автомобильный бренд мира. Это больше не Tesla
Материалы по теме
Волейбол
- Игрок «Динамо» заявил в полицию на волейболиста «Кузбасса» из-за долга в полмиллиона
Материалы по теме
Фигурное катание
- Матыцин рассказал, почему Валиева на Играх будущего сидела рядом с Путиным
- Тарасова рассказала, что позволяет держать высокий уровень катания в России
Материалы по теме
Другие
- Беларусь обыграла Португалию в овертайме и вышла в 1/2 финала ЧМ по пляжному футболу
- Есипенко победил в матче с Крамником из-за ухудшения состояния здоровья соперника
Комментарии