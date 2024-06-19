Германия вышла в плей-офф Евро, Сафонов поведал о трансфере в «ПСЖ». Главное к вечеру
Сборная Германии первой вышла в плей-офф домашнего чемпионата Европы, а сборная Хорватии лишь отдалила от себя эту возможность. Даниил Медведев вылетел во втором круге турнира, а хоккеисты «Эдмонтона» продлили финальную серию Кубка Стэнли. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 19 июня.
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