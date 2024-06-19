Германия вышла в плей-офф Евро, Сафонов поведал о трансфере в «ПСЖ». Главное к вечеру

Сборная Германии первой вышла в плей-офф домашнего чемпионата Европы, а сборная Хорватии лишь отдалила от себя эту возможность. Даниил Медведев вылетел во втором круге турнира, а хоккеисты «Эдмонтона» продлили финальную серию Кубка Стэнли. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 19 июня.

Евро-2024

Сборная Хорватии на последних минутах упустила победу в матче Евро-2024 с Албанией

Сборная Германии уверенно обыграла Венгрию на Евро-2024

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«Ставлю 60 тысяч». Макгрегор назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром Евро-2024

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