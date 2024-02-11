Топ-новости спорта — 11 февраля. Главное сегодня

Рекорд посещаемости КХЛ на «СКА Арене», поражение Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби, аренда Сутормина из «Зенита» в «Сочи», 6:0 от «Арсенала», результаты Спартакиады и чемпионата мира по биатлону. «Чемпионат» собрал главные новости за 11 февраля.

Футбол

Команда «Спартака» выиграла Кубок Легенд, победив в финале сборную мира

Стало известно, сколько времени пропустит Джуд Беллингем из-за травмы лодыжки

«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи» на правах аренды

«Арсенал» отправил шесть безответных мячей в ворота «Вест Хэма» в выездной игре АПЛ

«Салернитана» назначила главным тренером Фабио Ливерани

Хоккей

«Авангард» разгромил «Сибирь» на домашнем льду, одержав третью победу в сезонной серии

На «СКА Арене» установлен новый рекорд посещаемости КХЛ в закрытых помещениях

Теннис

Дарья Касаткина уступила Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби

Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Дохе

Бокс/ММА

Баскетбол

«Зенит» уверенно одолел «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков в матче Единой лиги

Женская сборная России взяла реванш у Беларуси в рамках Кубка Дружбы

«Парма» сенсационно обыграла ЦСКА в первом матче второго этапа Единой лиги

Биатлон

Эдуард Латыпов стал первым в гонке преследования Спартакиады сильнейших — 2024

Виктория Сливко взяла золото в гонке преследования Спартакиады сильнейших

Лыжи

Карлссон победила в масс-старте на этапе КМ в Канморе, Нисканен — вторая

Авто

Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе. Видео

Стали известны подробности расследования в отношении Кристиана Хорнера

Волейбол

Волейболистки «Динамо» Кр обыграли «Уралочку-НТМК» и продлили серию побед до шести

«Белогорье» продлило победную серию в Суперлиге, обыграв новосибирский «Локомотив»

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Фигурное катание

Малинину присвоено звание самого ценного фигуриста по итогам ISU Skating Awards

Другие

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2029 пройдёт в Пекине