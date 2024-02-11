Топ-новости спорта — 11 февраля. Главное сегодня
Рекорд посещаемости КХЛ на «СКА Арене», поражение Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби, аренда Сутормина из «Зенита» в «Сочи», 6:0 от «Арсенала», результаты Спартакиады и чемпионата мира по биатлону. «Чемпионат» собрал главные новости за 11 февраля.
Футбол
- Команда «Спартака» выиграла Кубок Легенд, победив в финале сборную мира
- Стало известно, сколько времени пропустит Джуд Беллингем из-за травмы лодыжки
- «Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи» на правах аренды
- «Арсенал» отправил шесть безответных мячей в ворота «Вест Хэма» в выездной игре АПЛ
- «Салернитана» назначила главным тренером Фабио Ливерани
Материалы по теме
Хоккей
- «Авангард» разгромил «Сибирь» на домашнем льду, одержав третью победу в сезонной серии
- На «СКА Арене» установлен новый рекорд посещаемости КХЛ в закрытых помещениях
Материалы по теме
Теннис
- Дарья Касаткина уступила Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби
- Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Дохе
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Дана Уайт поделился новой информацией о UFC 300
- Райан Гарсия сообщил, что его дом был ограблен
Материалы по теме
Баскетбол
- «Зенит» уверенно одолел «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков в матче Единой лиги
- Женская сборная России взяла реванш у Беларуси в рамках Кубка Дружбы
- «Парма» сенсационно обыграла ЦСКА в первом матче второго этапа Единой лиги
Биатлон
- Эдуард Латыпов стал первым в гонке преследования Спартакиады сильнейших — 2024
- Виктория Сливко взяла золото в гонке преследования Спартакиады сильнейших
- Жулия Симон — первая в гонке преследования на ЧМ-2024. Виттоцци — вторая
- Йоханнес Бё победил в пасьюте на ЧМ-2024, в топ-5 — только норвежцы
Материалы по теме
Лыжи
- Карлссон победила в масс-старте на этапе КМ в Канморе, Нисканен — вторая
Материалы по теме
Авто
- Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе. Видео
- Стали известны подробности расследования в отношении Кристиана Хорнера
Материалы по теме
Волейбол
- Волейболистки «Динамо» Кр обыграли «Уралочку-НТМК» и продлили серию побед до шести
- «Белогорье» продлило победную серию в Суперлиге, обыграв новосибирский «Локомотив»
Материалы по теме
Фигурное катание
- Малинину присвоено звание самого ценного фигуриста по итогам ISU Skating Awards
- Фигуристка Алина Загитова выступила под песню A’Studio на церемонии открытия «СКА Арены»
Другие
- Чемпионат мира по водным видам спорта — 2029 пройдёт в Пекине
- Тренер сборной РФ по вольной борьбе заявил, что команда поедет на ЧЕ в неполном составе
Комментарии