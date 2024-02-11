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Первый матч КХЛ на СКА Арене, Арсенал, Касаткина, Сутормин, Спартакиада, ЧМ по биатлону

Топ-новости спорта — 11 февраля. Главное сегодня
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Рекорд посещаемости КХЛ на «СКА Арене», поражение Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби, аренда Сутормина из «Зенита» в «Сочи», 6:0 от «Арсенала», результаты Спартакиады и чемпионата мира по биатлону. «Чемпионат» собрал главные новости за 11 февраля.

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