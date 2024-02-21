РПЛ может ввести налог на иностранцев, Сперцяна хотят видеть в Испании. Главное к вечеру
Томас Тухель покинет «Баварию», Эдуард Сперцян может уехать в Испанию, в РПЛ рассматривают введение налога на легионеров, а в Казани прошла церемония открытия Игр будущего. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 февраля.
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