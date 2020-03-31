Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

На сегодня, 31 марта, общее число спортсменов и связанных со спортом людей, которые заразились коронавирусом, составляет как минимум 169 человек. Среди них больше всего испанцев и итальянцев.



Заразилось: 169 (34 – Испания, 29 – Италия, 14 – Великобритания, 13 – США, 9 – Германия, 8 – Турция, 7 – Россия, 5 – Франция, 5 – Бразилия, 3 – Аргентина, 3 – Китай, 2 – Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 2 – Португалия, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Эстония, 1 – Финляндия, 1 – Япония, 1 – Парагвай, 1 – Мексика, 1 – Бельгия, 1 – Украина, 1 — Канада; национальность остальных заболевших не указывается).



По видам спорта: 108 – футбол, 29 – баскетбол, 6 – велоспорт, 9 – хоккей, 2 – Формула-1, 2 – бокс, 1 – теннис, 1 – лыжные гонки, 1 — фигурное катание, 1 — биатлон, 1 – лёгкая атлетика, 1 – волейбол, 1 – гандбол; 1 – киберспорт, 1 – плавание, 1 — каноэ; 2 – спортивные журналисты.



Умерло: 11 (5 – Испания, 2 – Иран, 1 – Португалия, 1 – Италия, 1 – Нидерланды, 1 — США), 7 – футбол, 1 – велоспорт, 1 — баскетбол; 2 – журналисты.



Вылечилось: 23.



Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.



Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.



1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.



Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке чемпионата НБА. 27 марта стало известно, что оба баскетболиста вылечились. 30 марта также было объявлено, что выздоровел защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт.



11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди. 21 марта нападающий туринцев Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка также заразились.



12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини. 25 марта о заражении сообщил полузащитник того же клуба Эдгар Баррето.



13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. 28 марта стало известно, что он полностью вылечился.



15 марта вирус добрался до «Валенсии». Сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Фамилии игроков не называются, но среди них точно нет Дениса Черышева.



16 марта умерли два тренера — из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.



18 марта коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



Первый случай заражения в НХЛ был зафиксирован 18 марта. Имя игрока «Оттавы» пока держится в секрете. Ходят слухи, что это может быть Никита Зайцев.



20 марта стало известно, что от коронавируса скончались два испанских спортивных журналиста. В тот же день было зафиксировано заражение коронавирусом форварда английского «Вест Бромвича» Чарльза Остина.



21 марта коронавирусную инфекцию выявили у технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына Дэниела, футболиста итальянской команды. В тот же день в возрасте 76 лет от COVID-19 умер бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. 29 марта стало известно, что его сын, бывший футболист «Мальорки» Пако Санс вылечился после заражения коронавирусом.



23 марта стало известно, что коронавирусом заразился ещё один бывший президент «Реала» — Фернандо Мартин Альварес. 72-летнего бизнесмена оперативно доставили в отделение интенсивной терапии.



23 марта стало известно о смерти бывшего голкипера и тренера «Эспаньола» Бенито Хоанега. Он скончался на 84-м году жизни. У бывшего спортсмена ранее обнаружили коронавирус.



В этот же день коронавирус был выявлен у главного тренера турецкого «Галатасарая» Фатиха Терима. Специалист сообщил, что тесты дали положительный результат, но сам он чувствует себя нормально. 30 марта было объявлено, что Терим излечился.



24 марта стало известно, что заразился коронавирусом бывший полузащитник «Зенита» Максим Астафьев, который в настоящее время выступает за «Ленинградец». Но 30 марта футболист объявил, что диагноз не подтвердился. Он не болен коронавирусом.



Первым теннисистом с коронавирусом стал представитель Бразилии Тьяго Сейбот Уайлд. Об этом стало известно 25 марта.



25 марта игрок Team Liquid по Apex Legends Бренден Casper Марино стал первым киберспортсменом, заразившимся коронавирусом.



26 марта стало известно о двух летальных исходах, спровоцированных коронавирусом: скончались бывший итальянский велогонщик Данило Бароцци и бывший президент «Витесса» Кес Баккер.



27 марта в турецком «Фенербахче» выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Заболевание диагностировано у одного игрока и трёх сотрудников клуба. Их имена не называются.



В результате заражения коронавирусом заболел форвард сборной Украины и испанской «Фуэнлабрады» Вячеслав Бобров.



Излечился от коронавируса известный колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия.



Бывший член юниорской сборной ГДР по плаванию, а ныне фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн попал в больницу с подозрением на коронавирус. Позже стало известно об отрицательном результате его теста.



28 марта стало известно, что у диктора хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Джона Келли получен положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Келли находится на карантине с 13 марта.



У президента Международной федерации каноэ (ICF) Хосе Перурены обнаружен коронавирус. 74-летний функционер был доставлен в больницу в Мадриде (Испания).



21-летняя чемпионка мира по биатлону среди юниоров россиянка Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вместе с ней в больнице оказались её мама и тренер Екатерина Халиуллина и молодой человек Анастасии. Позже спортсменка сообщила о своём отрицательном анализе. А затем было объявлено, что результат теста, всё же, был положительным. Впрочем, вскоре президент СБР Владимир Драчёв объявил, что результатов ещё нет.



Защитник клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Спаркс» Сидни Уиз стала первой в женской НБА, у кого обнаружили коронавирус. Уиз прошла тест 25 марта после возвращения из Испании, где она выступала в местном первенстве.



Бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин скончался от коронавируса COVID-19 в возрасте 49 лет. Он выступал в составе команды с 1991 по 1994 год.



Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» объявил, что положительный результат теста на наличие коронавируса получен ещё у одного игрока клуба. Это второй случай в команде. Имя хоккеиста не называется, он сейчас находится в самоизоляции.



29 марта стало известно, что заразился коронавирусом легендарный турецкий голкипер Рюштю Речбер. 46-летний экс-футболист находится в больнице под наблюдением врачей.



Положительными оказались результаты тестирования на коронавирус владельца клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймса Долана.



Две хоккеистки сборной Китая сдали положительный анализ на коронавирус. Они вернулись из США, где вели подготовку к отменённому из-за пандемии чемпионату мира.



Бывший тренер «Локомотива» Майкл Пелино сдал положительный анализ на коронавирус. Тот же диагноз и у его супруги.

30 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Олега Васильева.