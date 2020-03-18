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Коронавирус в России и мире сегодня: почти все спортивные события и турниры отменены

Коронавирус в России и мире сегодня
«Чемпионат»
Мировой спорт парализован коронавирусом! Когда мы вернёмся к нормальной жизни? LIVE
Почти все спортивные события в мире остановлены. Последние новости, подробности отмены и спортсмены на карантине — в лайве «Чемпионата».
Другие / Прочие виды спорта 0

10:30. «Чемпионат» на своём YouTube-канале ведёт трансляцию главных новостей о влиянии коронавируса на мировой спорт. Все сводки оформлены в удобном формате на одной картинке и обновляются автоматически.

10:00. Здравствуйте, дорогие друзья! Эпидемия коронавируса неожиданно отправила на каникулы весь российский и мировой спорт, за очень редким исключением. Все главные международные и национальные спортивные турниры остановлены. В ожидании хороших новостей замерли футбол и хоккей, фигурное катание и лыжи, теннис и баскетбол, биатлон и волейбол. Не то чтобы человечеству сейчас не до спорта, но по всему миру осознают, что карантин — единственное средство снизить скорость распространения вируса.

Однако все мы верим, что вся эта история когда-то закончится. И спорт после эпидемии оживёт! Пока же мы будем следить за главными новостями, связанными с изменениями расписаний главных турниров, наблюдать, как ведущие спортсмены проводят время на карантине, и рассказывать, как бороться с этой коварной коронавирусной инфекцией (COVID-19). Не скучайте и не болейте. «Чемпионат» всегда с вами!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»/Getty Images

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